POL-PDKO: Mann bedroht Hund mit einer Schusswaffe

Lahnstein (ots) - Am Dienstagabend kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall in der Schulstraße in Lahnstein. Nach Angaben von Zeugen führte ein Mann gegen 21:20 Uhr seinen schwarzen Hund Gassi. Als er an einem Anwesen in der Schulstraße vorbeiging, kam plötzlich aus der geöffneten Haustür eines Anwesens eine Bulldogge auf die Straße gelaufen und kläffte den Labrador an. Dessen Besitzer habe plötzlich eine silberfarbene Schusswaffe mit weißem Griff aus seinem Hosenbund gezogen und auf die Bulldogge gerichtet. Anschließend ging er mit seinem Labrador in Richtung Hochstraße davon. Zu einer Bedrohung der umherstehenden Passanten kam es nicht. Der Hundehalter wird von den Zeugen als älteren Herrn um die 65 Jahre alt mit graumelierten Haaren und Bart beschrieben. Bei dem Hund soll es sich um einen kräftigen schwarzen Labrador gehandelt haben. Hinweise auf die Person nimmt die Polizei Lahnstein unter Tel.: 02621/9130 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell