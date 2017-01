POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende 19.01.-22.01.2017

Andernach (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht

Am 19.01.2017, gegen 12:00 Uhr, befährt ein LKW die Industriestraße. Eine Mercedes A- Klasse biegt von der Florinstraße auf die Industriestraße vor den LKW ein, ohne den LKW zu bemerken. Um einen Unfall zu vermeiden, versucht der LKW-Fahrer auszuweichen, hierbei kommt sein Anhänger ins Schlingern und beschädigte ein Fahrzeug, welches sich auf einer Abbiegespur befindet. Der Mercedes fährt weiter ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Am 21.01.2017, in der Zeit von 09:00- 10:30 Uhr wurde im Parkhaus des Krankenhaus Andernach ein Ford Focus beschädigt. Der Unfallverursacher parkte vermutlich neben dem Focus aus und touchierte ihn, woraufhin ein Schaden entstand. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem braunen Mercedes, sowie zur Unfallflucht im Parkhaus, Angaben machen können, sich bei der PI Andernach zu melden.02632/921-0 od. Wache.PIAndernach@polizei.rlp.de

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 19.01.2017, gegen 17:00, befuhr ein 33- jähriger aus dem Kreis Ahrweiler den Augsbergsweg in Andernach. Da seinen Frontscheibe beschlug wollte er anhalten, hierbei übersah er allerdings den geparkten LKW und fuhr ungebremst in dessen Heck. Der 33- jährige fuhr jedoch nicht schneller wie seine Schutzengel und es blieb bei leichten Prellungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Sachbeschädigungen

In der Nacht vom 21.01.2017 auf den 22.01.2017 kam es im Bereich der Stadt Andernach zu verschiedenen Sachbeschädigungen. Im Bereich der Straße Antel wurden zwei PKW durch Fußtritte leicht beschädigt, bei dieser Tat wurden zwei Jugendliche beobachtet die dann in Rtg. Breite Straße flüchteten. Kurz darauf wurde von Jugendlichen in der Breite Straße ein Roller umgeworfen, der dadurch beschädigt wurde. In der Karlstraße wurden Anwohner auf zwei grölende Jugendliche aufmerksam, wovon einer über ein Auto lief.. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Andernach, 02632/921-0 oder Wache.PIAndernach@polizei.rlp.de

Am 22.01.2017 gegen 01:32 Uhr kam es im Bereich der Marktgasse, bei einer dortigen Gaststätte, zunächst zu einer Sachbeschädigung in dessen Verlauf der Besitzer der Gaststätte einen der Täter festhalten konnte. Die anderen flüchten zunächst, kamen jedoch kurze Zeit später, mit Dachlatten bewaffnet, zurück, um ihren Kumpel zu befreien. Hierauf kam es zu einem Handgemenge. Bei Eintreffen der Polizei konnten zwei 18- und 19- jährige angetroffen werden. Aufgrund der starken Alkoholisierung und dem uneinsichtigen Verhalten dieser beiden musste diese die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.

Einbruch

Am 19.01.2017, kam es in ein Haus in der Willibrordstraße in Plaidt zu einem Einbruch. In der Zeit vom 05.01.- 21.01.2017 kam es in Bassenheim, Bereich Waldstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Andernach, 02632/921-0 oder Wache.PIAndernach@polizei.rlp.de

sonstiges

Am 19.01.2017, gegen 19:21 Uhr wurde hiesige Dienststelle über eine starke Rauchentwicklung an einer Tankstelle in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Klimaanlage auf dem Dach einen Kurzschluss hatte. Es gab weder Personen- noch Sachschaden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

