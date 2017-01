POL-PDKO: Pressemeldung der PI Andernach vom 18.01.2017

Andernach (ots) - Polizei sucht Zeugen Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw in Mülheim-Kärlich

Durch einen bislang unbekannten Täter wurden in der vergangenen Dienstagnacht (17.01.2017) entlang der Kärlicher Straße in 56218 Mülheim-Kärlich insgesamt 8 geparkte Personenkraftwagen beschädigt. Bei allen Fahrzeugen wurden Scheiben eingeschlagen. Die Tatzeit dürfte zwischen dem frühen Abend und Mitternacht liegen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Andernach unter Tel. 02632-921-0 oder per Email an PIAndernach@polizei.rlp.de.

