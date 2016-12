POL-PDKO: Pressemeldung der Polizei Andernach für den 26.12.2016

Koblenz (ots) - Zwei Verkehrsunfallfluchten

Am Freitag, dem 23.12.2016, kam es im Bereich der Bachstraße in Plaidt zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, bei dem ein geparkter PKW beschädigt wurde. Am Samstag, dem 24.12.2016, wurde in der Wilhelmstraße in Andernach ebenfalls ein geparkter PKW in Abwesenheit des Besitzes beschädigt. In beiden Fällen hat sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Andernach, Tel. 02632-9210, erbeten.

Mehrere Fälle von Wohnungseinbrüchen im Dienstgebiet der Polizei Andernach

Im Zeitraum 23.-26.12.2016 kam es in den Ortschaften Weißenthurm, Mülheim-Kärlich und Bassenheim zu vier Wohnungseinbrüchen. Die Täter nutzten jeweils die Abwesenheit der Eigentümer zur Tatbegehung und verschafften sich auf unterschiedliche Weise Zugang zu den Wohnungen/Häusern.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um besondere Wachsamkeit, sowie um niederschwellige Meldungen von verdächtigen Personen, Fahrzeugen und sonstigen Wahrnehmungen.

Mehre Fälle von Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen im Stadtgebiet Andernach

In der Nacht vom 24.12.2016 auf den 25.12.2016 sind im Bereich Ubierstraße und Kurt-Schumacher-Straße in Andernach mehrere PKW durch bisher unbekannte Täter mutwillig beschädigt worden. Zurzeit gibt es keine Täterhinweise.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Andernach, Tel. 02632-9210, erbeten.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Montagmorgen wurde der Polizei Andernach ein an einer roten Lichtzeichenanlage hinter dem Steuer eingeschlafener Verkehrsteilnehmer mitgeteilt. Bei der Überprüfung durch eine Streife war der Fahrer wieder aufgewacht und hatte den PKW auf einem naheliegenden Parkplatz abgestellt. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit konnten bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, die durch einen Schnelltest bestätigt werden konnten. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell