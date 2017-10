POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht

Mayen (ots) - Am Sa., 07.10.2017 in der Zeit von 11:00 Uhr - 11:40 Uhr wurde ein silberner Audi Q3 auf dem Parkplatz des Discounters LIDL, in der Hausener Straße in Mayen, beschädigt. Ein benachbarter Pkw dürfte den Schaden beim Aus/Einparken verursacht und sich dann von der Unfallstelle entfernt haben.

