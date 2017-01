POL-PDMY: Rauchmelder rettete Leben, Donnerstag 12.01.2017, 22:32 Uhr

Mayen (ots) - Wieder einmal zeigte sich, dass die in Rheinland-Pfalz verpflichtende Montage von Rauchmeldern nicht ohne Grund besteht:

Ein Hausbewohner in der Innenstadt wurde durch das anhaltende Geräusch eines Rauchmelders in einer anderen Wohnung aufmerksam und verständigte die Polizei. Da beim Eintreffen aus der Wohnung Brandgeruch festgestellt werden konnte, wurde die Wohnungstür durch die beamten geöffnet. In der schon mit Rauch belasteten Wohnung konnte dann auf dem eingeschalteten Herd ein Topf als Auslöser festgestellt werden. Der 33-jährige Bewohner schlief im Wohnzimmer auf der Couch. Er hatte im alkoholisierten Zustand das Essen auf dem Herd vergessen und war eingeschlafen. Den Rauchmelder, der fast eine Stunde aktiv war, hörte er nicht. Die Wohnung wurde durchlüftet. Dank des aufmerksamen Hausmitbewohners kam es zu keinen Personen- oder Sachschäden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell