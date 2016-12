POL-PDMY: Überschlag endete glimpflich, 22.12.2016, 23:25 Uhr

Pkw nach Überschlag auf dem Dach Bild-Infos Download

Bell, L 82 (ots) - Ein 26-jähriger Autofahrer befuhr die L82 von Bell in Richtung Ettringen. Auf der Strecke kommt er in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich auf der Fahrbahn und prallte gegen eine Böschung am rechten Fahrbahnrand. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb mitten auf der Fahrbahn auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

