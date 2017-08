POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in Hachenburg - Zeugen gesucht

Hachenburg (ots) - Am Montag, 07.08.2017, in der Zeit von 08.20 Uhr - 15.50 Uhr ereignete sich in Hachenburg, Alte Frankfurter-Straße auf dem unterhalb des Krankenhauses Hachenburg befindlichen Schotterparkplatz ein Verkehrsunfall bei dem Sachschaden entstand. Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer stieß hierbei beim Ein- bzw. Ausparken gegen die hintere rechte Fahrzeugseite eines dort abgestellten braunen PKW Audi A 1. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 500,- Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem flüchtigen Unfallverursacher bitte unter Tel. 02662/95580 oder per E-Mail PIHachenburg@Polizei.rlp.de an die Polizei Hachenburg.

