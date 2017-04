POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Siershahn (ots) -

Am Dienstag, dem 07.02.2017, wurde zwischen 17:55 Uhr und 19:05 Uhr ein abgestellter gelber VW Golf in einer Parkbucht Höhe Bahnhofstraße 19 vermutlich durch einen ausparkenden PKW beschädigt. Hierbei entstand an der vorderen Stoßstange ein Schaden. POLIZEIINSPEKTION MONTABAUR - Telefon 02602/9226-0 - E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

