POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Am Dienstag, dem 31.01.2017, wurde auf dem Parkplatz des Discountermarktes Lidl, Hammermühler Weg, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, die gesamte Fahrerseite eines schwarzen PKW Honda Civic, vom vorderen Kotflügel bis zur hinteren Stoßstange, vermutlich durch ein bislang unbekanntes aus- oder einparkendes Kfz verkratzt. Der Schaden befindet sich in einer Höhe von 45 - 70 cm. Im o.a. Zeitraum war die Geschädigte im Lidl-Mark in Selters einkaufen. POLIZEIINSPEKTION MONTABAUR - Telefon 02602/9226-0 - E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

