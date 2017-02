POL-PDMT: Raub von Schuhen ***Zeugen gesucht***

Diez (ots) -

Am Abend des 31.01.2017, gegen 19:20 Uhr, wurde ein Mann aus dem Raum Limburg, am Bahnhof in Diez von drei männlichen Personen angegangen. Der Geschädigte wurde festgehalten und ihm wurde die Geldbörse abgenommen. Weiterhin wurde er Aufgefordert seine Schuhe auszuziehen, die ihm auch weggenommen wurden. Anschließend entfernten sich die Täter Richtung Innenstadt. Die drei männlichen Personen sollen südländisch ausgesehen haben und zwischen 20-25 Jahre alt gewesen sein. Alle hatten eine Größe zwischen 170 und 180 cm und waren mit Jeans und schwarzer Jacke bekleidet. POLIZEIINSPEKTION DIEZ - Telefon 06432/601-0 - E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

