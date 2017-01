POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht infolge Trunkenheit

Westerwaldkreis (ots) -

Am 30.01.2017 wurde gegen 19.15 Uhr der Fahrer eines Pkw dabei beobachtet, wie er mit seinem Pkw gegen den Sichtschutz eines Schnellrestaurantes in der Bismarckstraße in Bad Marienberg stieß und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Zeugenaussagen und der durchgeführten Ermittlungen konnte der Halter des Fahrzeuges angetroffen werden und gilt als dringend tatverdächtig. Da der 31 jährige Mann unter Alkoholeinwirkung stand wurde eine Blutprobe angeordnet und entsprechende Anzeigen in die Wege geleitet. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

