POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht an Hachenburger Rundsporthalle ***Zeugen gesucht***

Westerwaldkreis (ots) -

Am 29.01.2017 wurde in der Zeit zwischen 09.20 Uhr und 15.25 Uhr auf dem Parkplatz der Rundsporthalle in Hachenburg ein dort geparkter Ford Fiesta von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell