POL-PDMT: Diebstahl aus PKW ***Zeugen gesucht***

Am Nachmittag des 24.01.2017 wurde in der Zeit von 15:35 Uhr bis 15:45 Uhr auf dem Parkplatz des Sportlerheimes gegenüber des Schulzentrums Bad Marienberg die Seitenscheibe eines dort abgestellten Mercedes Viano mittels Wackerstein eingeworfen und eine rote Umhängetasche aus dem Innenraum entwendet. Wem sind in dem oben genannten Tatzeitraum im Bereich der Sportanlagen verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge aufgefallen? POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

