POL-PDMT: Unfallbeteiligte gesucht ***Zeugen gesucht***

Westerburg (ots) -

Am Dienstag, 24.01.2017, 22:45 Uhr, kam es auf der L 300 zwischen Westerburg und Winnen zu einem Verkehrsunfall mit einem Fuchs. Ein zufällig vorbeikommender Jäger erlöste das stark verletzte Tier von seinem Leiden. Eine junge Frau hielt mit ihrem Pkw an der Unfallstelle an und fragte, ob sie helfen könne. Beim Wegfahren streifte sie dabei die offen stehende hintere Tür des Pkw des Jägers. Nach kurzer Inaugenscheinnahme konnte zunächst kein Schaden festgestellt werden und man verabschiedete sich. Tatsächlich ist es jedoch zu einem Schaden gekommen und die junge Dame wird gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg zu melden. POLIZEIINSPEKTION WESTERBURG - Telefon 02663/9805-0 - E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell