POL-PDMT: Handtaschendiebstahl ***Zeugen gesucht***

Nassau (ots) -

Am Dienstag, den 24.01.2017, gegen 17:00 Uhr, ging eine 28-jährige Frau auf der Straße Am Schimmerich in Richtung Dienethaler Straße. Hinter ihr ging ein unbekannter Mann, der ihr plötzlich die Handtasche entriss und anschließend in die Straße Am Rosengarten flüchtete. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 55 Jahre alt, Brillenträger, grauer kurze Haare, 3-Tage-Bart, bekleidet mit auffälliger oranger Jacke mit schwarzen Streifen. POLIZEIINSPEKTION BAD EMS - Telefon 02603/970-0 - E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell