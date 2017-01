POL-PDMT: Zigarettenautomat von Wand gerissen ***Zeugen gesucht***

Salz (ots) -

Bereits in der Nacht zu Montag, dem 23.01.17, wurde in Salz (Verbandsgemeinde Wallmerod) ein Zigarettenautomat entwendet. Die Polizei wurde durch einen Zeugen über das Auffinden eines Zigarettenautomaten informiert, den dieser an einem Feldweg an der Landesstr. 299 zwischen den Ortschaften Irmtraut und Neunkirchen aufgefunden hatte. Auf Grund der Beschriftung konnte zwischenzeitlich der Aufsteller des Automaten sowie der Aufstellort ermittelt werden. Danach war der Zigarettenautomat in der Hauptstr. 13 in Salz an eine Hauswand gedübelt. Unbekannte Täter hatten den Automaten mit brachialer Gewalt von der Hauswand gelöst, entwendet und dann offenbar an dem Feldweg aufgehebelt, um an die Zigaretten und das Bargeld im Innern des Automaten zu gelangen. Die Polizei Westerburg fragt, wer in der Nacht zu Montag, dem 23.01.17 sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, die Hinweise auf die Täter geben könnten. POLIZEIINSPEKTION WESTERBURG - Telefon 02663/9805-0 - E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell