POL-PDMT: Unfall mit Flucht ***Zeugen gesucht***

Bellingen (ots) -

Am Montag, 23.01.2017, 17:25 Uhr, befuhr ein Streufahrzeug die K 72 aus Richtung Stockum kommend nach Bellingen. An der Einmündung zu K 8 in Bellingen musste der Streuwagen kurz anhalten, um dann in Richtung Langenhahn zu fahren. Ein hinter dem Streuwagen fahrender dunkler Pkw Kombi fuhr an der Einmündung auf den Streuwagen auf und entfernte sich anschließend in Richtung Rotenhain, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 5.000,- Euro an der Streueinrichtung zu kümmern. POLIZEIINSPEKTION WESTERBURG - Telefon 02663/9805-0 - E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell