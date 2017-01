POL-PDMT: Kennzeichendiebstähle ***Zeugen gesucht***

Westerwaldkreis (ots) -

In der Nacht zum 19.01. entwendeten Unbekannte jeweils die vorderen Kennzeichen zweier, in Atzelgift in der Marienstätter Straße abgestellter Lkw. Es handelt sich hierbei um die Kennzeichen WW- MH 90 und WW-MH 1212. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

