POL-PDMT: Verkehrsinsel beschädigt

Am 18.01.2017 gegen 09:18 Uhr überfuhr ein PKW eine Verkehrsinsel der B 260 in der Ortslage Holzhausen. Die Fahrerin hielt nach Zeugenangaben kurz an und verließ dann die Örtlichkeit unerkannt. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen kann die 18jährige Fahrzeugführerin aus Miehlen jedoch ermittelt werden und gibt nach Belehrung den Verstoß zu. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. POLIZEIINSPEKTION ST. GOARSHAUSEN - Telefon 06771/9327-0 - E-Mail: pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

