POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden ***Zeugen gesucht***

Bad Marienberg (ots) -

Am Dienstag, den 17.01.17, ereignete sich zwischen 14 und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz des Atrium in der Albrechtstraße in Bad Marienberg ein Verkehrsunfall. Vermutlich beim Rangieren stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die Stoßstange eines VW Polo und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

