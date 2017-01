POL-PDMT: Tageswohnungseinbruch ***Zeugen gesucht***

Altendiez (ots) -

Am Montag (16.01.2017) bemerkte eine Frau gegen 19:40 Uhr bei Rückkehr in ihr Haus, das während ihrer Abwesenheit eingebrochen wurde. Die Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Waldstraße von Altendiez verliefen negativ. Sollten Zeugen am Nachmittag/frühen Abend im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, bittet die Polizei Diez um entsprechende Hinweise. POLIZEIINSPEKTION DIEZ - Telefon 06432/601-0 - E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

