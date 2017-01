POL-PDMT: Schneechaos erreichte auch die Straßen im vorderen Taunus

Rhein-Lahn-Kreis (ots) -

In den frühen Morgenstunden brach auch in den Verbandsgemeinden Loreley und Nastätten der erwartete Schneesturm herein. Auf verschiedenen Strecken kam es zu Behinderungen durch umgestürzte Bäume und auf den Höhen auch zu Schneeverwehungen. Schlimm traf es die L 335 zwischen Marienfels und Dachsenhausen. Dort kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall infolge dichtem Schneetreibens bei dem drei Fahrzeuge involviert waren. Es entstand glücklicherweise nur Blechschaden. Jedoch kam wenig später der gesamte Verkehr dort zum Erliegen. Trotz pausenlosem Einsatz der Räumfahrzeuge kamen schwere LKW nicht mehr voran und stellten sich teilweise quer. PKW rutschen beim Versuch die Gefällstrecken zu befahren in den Straßengraben. Die Landstraße wurde zweitweise voll gesperrt. Später konnten die Verkehrsteilnehmer blockweise aus dem Gefahrengebiet herausgeführt werden. Wegen des Berufsverkehrs waren Zeitweise mehr als 100 Fahrzeuge an der Weiterfahrt gehindert. POLIZEIINSPEKTION ST. GOARSHAUSEN - Telefon 06771/9327-0 - E-Mail: pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

