POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Montabaur (ots) -

Vermutlich in der Nacht zum 11.01.2017 kam es in der Jakob-Hannappel-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Grundstücksmauer gerutscht ist. Die Mauer wurde dabei beschädigt und der Unfallverursacher suchte das Weite. Am Vormittag des 11.01.2017 stellten Beamte der Polizei Montabaur in der Herderstraße einen im Frontbereich beschädigten, dunkelblauen VW Passat Kombi fest, der nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang stehen dürfte. POLIZEIINSPEKTION MONTABAUR - Telefon 02602/9226-0 - E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

