POL-PDMT: Sachbeschädigung beim Dorfladen ***Zeugen gesucht***

In der Zeit von Samstag, 31.12.2016, 13.40 Uhr - Montag, 02.01.2017, 05.30 Uhr wurde von unbekannten Tätern in Wahlrod, Kölner Straße der dortige Dorfladen aufgesucht. Von den unbekannten Tätern wurden an dem Lamellenzaun des Leergutlagers zwei Holzelemente beschädigt. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 100,- Euro. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell