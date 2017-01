POL-PDMT: Pressemeldungen aus dem Bereich der PD Montabaur

Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis (ots) -

Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 30.12.2016, gegen 14.40 Uhr, in der Gemarkung Montabaur, B 49, Anschlussstelle Niederelbert, ereignete, wurde ein 21- jähriger Pkw-Fahrer verletzt, der zudem der Unfall offenbar verursacht hatte. Er war einem am Einmündungsbereich B 49/K 168 auf einen wartenden Autofahrer aufgefahren und hatte sich am Kopf verletzt. Trunkenheit im Verkehr Durch eine Polizeistreife wurde am frühen Morgen des heutigen Neujahrtages um 02.50 Uhr, ein 22- jähriger Pkw-Fahrer, der sich mit seinem Fahrzeug auf der L 327 im Bereich Oberelbert befand, kontrolliert. Der besagte Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Trunkenheit im Verkehr Ein 36- jähriger Pkw-Fahrer wurde am Neujahrsmorgen gegen 03.00 Uhr durch eine Streife der Polizei Montabaur in Höhr-Grenzhausen, Rheinstraße, kontrolliert. Der Fahrzeugführer stand nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Sachbeschädigung an Fahrzeugen ***Zeugen gesucht*** Ein am Fahrbahnrand des Fürstenweges in Montabaur abgestelltes Fahrzeug wurde in der Zeit vom 28.12.2016 - 29.12.2016, 12.00 Uhr, durch unbekannte Täter beschädigt. Vermutlich mittels spitzen Gegenstandes wurde die rechte Fahrzeugseite nicht unerheblich zerkratzt. In dem genannten Bereich wurden in den letzten Wochen schon mehrfach Fahrzeuge in dieser Art und Weise beschädigt. Großflächiger Heckenbrand Wahrscheinlich durch herumfliegende Feuerwerkskörper war eine Thujahecke in Ebernhahn, Am Güllhof, in Brand geraten. Durch Kräfte der Feuerwehr Ebernhahn, Dernbach und Siershahn konnte der Brand relativ schnell gelöscht werden. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte auf ein strafrechtlich relevantes Handeln vor. Personen kamen nicht zu Schaden. Sachbeschädigung an Fahrzeugen Aufgrund übermäßigen Alkoholkonsum und ungebührlichem Verhaltens war ein 16- jähriger Gast bei einer privaten Feier in Dernbach, Marienweg, von den weiteren Feierlichkeiten ausgeschlossen worden. Offenbar passte dies dem angetrunken jungen Mann gar nicht. Er verschwand für kurze Zeit nach draußen und beschädigte dort zwei vor dem Anwesen abgestellte Pkw, wurde dabei allerdings durch Zeugen beobachtet. POLIZEIINSPEKTION MONTABAUR - Telefon 02602/9226-0 - E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Verdacht der Brandstiftung Bad Marienberg: In der Nacht vom 30.12. zum 31.12.2016, gegen 03:40 Uhr, wurde ein Brand im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Weberstraße gemeldet. Durch auf Streife befindliche Polizeibeamte konnte zügig ermittelt werden, dass wohl vor der Hauseingangstüre des Anwesens brennbares Material (Stoffreste) abgelegt und angezündet wurde. Nachfolgend griff das Feuer auf die Wohnungstüre über. Hierdurch wurden die Rauchmelder im Inneren des Flures aktiviert und die Bewohner konnten sich ins Freie retten. Durch Anwohner konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, durch das Feuer entstand ein Brandschaden an der Haustüre im vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen der Polizei im Hinblick auf vorsätzliche Brandstiftung dauern an. Verkehrsunfall mit Personenschaden Höchstenbach: Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am 30.12.2016, gegen 20:55 Uhr, auf der Bundesstraße 8, Gemarkung Höchstenbach. Hierbei verletzte sich der 24jährige Fahrer eines PKW, welcher die B 8 in Richtung Höchstenbach befuhr und hierbei aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer des Fahrzeugs verletzte sich hierbei und wurde stationär im Krankenhaus Hachenburg aufgenommen. Der an seinem PKW entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Sachbeschädigung an Fahrzeug ***Zeugen gesucht*** Bad Marienberg: Durch bislang unbekannte Täter wurden am 31.12.2016, Feststellzeit: 10:35 Uhr, drei Reifen eines PKW zerstochen. Das Fahrzeug stand vor einem Anwesen in der Gartenstraße geparkt. Nach Feststellung der Polizei wurde auf beide Vorderreifen sowie den Reifen hinten rechts mit einem Messer oder sonstigen spitzen Gegenstand eingestochen. Nachfolgend kam es zur Luftentweichung. Der Sachschaden am Fahrzeug wurde auf eine dreistellige Summe geschätzt. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Diebstahl aus Firmenfahrzeug Holzheim: Zwischen dem 29. und 30.12.2016 wurden aus einem in der Schloßstraße geparkten Firmenfahrzeug Werkzeuge und Maschinen entwendet. Der oder die unbekannten Täter hatten zuvor eine Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und sich hierdurch Zugang verschafft. Fahren ohne Fahrerlaubnis Diez: An Silvester geriet ein 25-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Diez gegen 14:20 Uhr in der Emmerichstraße mit seinem Mofa in eine polizeiliche Kontrolle. Die kontrollierenden Beamten stellten jedoch fest, dass an dem Mofa technische Veränderungen vorgenommen worden waren, wodurch das Fahrzeug führerscheinpflichtig wurde. Da der junge Mann jedoch nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen konnte, hat er sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten. Silvesterfeierlichkeiten Dienstgebiet: Die Silvesternacht verlief im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Diez erfreulicherweise ohne nennenswerte Zwischenfälle. POLIZEIINSPEKTION DIEZ - Telefon 06432/601-0 - E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht*** Bad Ems: Am Freitag, 30.12.2016, gegen 12:55 Uhr, ereignete sich in der Bleichstraße in Bad Ems ein Verkehrsunfall, in dessen Folge der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Mit einem roten Fahrzeug beschädigte der Flüchtige, der von der Römerstraße aus kommend in Richtung Friedhof fuhr, den Außenspiegel eines in Höhe Hausnummer 33 abgestellten PKW. Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht*** Bad Ems: Am Samstag, 31.12.2016, zwischen 18:15 Uhr und 20:45 Uhr, wurde in Bad Ems, in der Straße Auf der Hardt, ein Zaun eines Gartengeländes durch einen Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sachbeschädigung an Zigarettenautomat ***Zeugen gesucht*** Winden: In der Silvesternacht wurde gegen 00:35 Uhr in der Hauptstraße in Winden ein Zigarettenautomat beschädigt. Unbekannt versahen den Ausgabeschacht mit Knallkörpern, welche durch deren Explosion den Schacht in seiner Funktionsfähigkeit einschränkten. POLIZEIINSPEKTION BAD EMS - Telefon 02603/970-0 - E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

