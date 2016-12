POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Diez (ots) -

Am Mittwoch, 21.12.2016, gegen 00:45 Uhr, ereignete sich in der Wilhelmstraße, Einmündung Rudolf-Dietz-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher über eine Fahrbahninsel fuhr und dabei die Ampelanlage stark beschädigte. Dabei wurde die Ölwanne am Fahrzeug aufgerissen, so dass dieses sich über die Fahrbahn verteilte. Beim Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Hahnstätten konnte im Anschluss ein Atemalkohol von 1,82 Promille festgestellt werden. POLIZEIINSPEKTION DIEZ - Telefon 06432/601-0 - E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

