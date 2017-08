POL-PDNR: Motorradkontrollen Alteck

Neuwied (ots) - Auch an diesem Wochenende, 05.08./06.08.2017, wurde wieder verstärkt der Motorradverkehr im Bereich der Alteck ins Visier genommen. Die beliebte Strecke auf der L258 zwischen "Haus am Pils" und dem Wanderparkplatz wird von Motorradfahrern aufgrund der attraktiven Streckenführung bei gutem Wetter stark frequentiert. Da die Bereitschaft, sich an geltende Verkehrsvorschriften zu halten bei Anblick eines Streifwagens deutlich höher ist, wird zu den entsprechenden Zeiten stärker kontrolliert. Schwere Unfälle in der Vergangenheit belegen die Notwendigkeit dieser Maßnahmen. Bei der Kontrolle am Samstag wurden einige Manipulationen an der Abgasanlage und Bereifung mit unzureichendem Profil beanstandet. Vom überwiegenden Anteil der Motorradfahrer wurde die Kontrolle als äußerst positiv und notwendig empfunden.

