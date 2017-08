POL-PDNR: Randalierer im Gewahrsam

Neuwied (ots) - In der Nacht zum Samstag, 05.08.2017, wurden der Polizei Neuwied zwei randalierende Jugendliche in Bereich der Mittelstraße gemeldet. Es würde laut herumgegrölt und gegen die Mülleimer getreten. Einer der jungen Männer zeigte sich bei Eintreffen der Kollegen hochaggressiv und ging körperlich und verbal auf die eingesetzten Beamten los. Da er sich nicht beruhigen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen und verbachte den Rest der Nacht in der Zelle. Der gesamte Einsatz wurde mittels einer Videokamera dokumentiert, dadurch ist es möglich, dass sich der Richter bei der abschließenden rechtlichen Würdigung des Vorfalls ein erfreulich objektives Bild vom Verhalten des jungen Mannes machen kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell