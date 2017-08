POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 06.08.2017

Neuwied (ots) -

- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -

Am 03.08. kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 257 zwischen den Ortslagen Frorath und Weissfeld. Auf Grund eines entgegenkommenden Motorradfahrers, der seine Fahrspur nicht einhielt, musste der Fahrer eines Linienbusses nach rechts ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Hierbei touchierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite die Leitschutzplanke. Der Motorradfahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß -

Am frühen Morgen des 04.08. ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K88 bei der Ortslage Nassen. Ein Fahrzeugführer kam mit seinem hochwertigen Fahrzeug von der Fahrbahn ab, welches im Graben zum Stehen kam. Hierbei entstand an dem Fahrzeug nur ein geringer Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war, was letztlich zur Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins führte.

Im Zeitraum vom 04.08. bis zum 06.08.2017 ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus insgesamt 16 Verkehrsunfälle, bei denen Sachschäden in Höhe von ca. 34.000 Euro entstanden sind.

- Beleidigung und Widerstand -

Im Rahmen der Kirmesveranstaltung in Asbach musste einem männlichen Besucher ein Platzverweis erteilt werden, da dieser mehrfach wegen seines aggressiven Verhaltens auffällig geworden ist. Bei der Übergabe des Mannes an seine Eltern wurde er diesen gegenüber handgreiflich, so dass der Mann letztlich zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Gewahrsam zugeführt werden sollte. Hierbei leistete der Mann Wiederstand gegen die Maßnahme. Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurde zum Glück kein Beteiligter verletzt. Der Abend endete für den Mann im Gewahrsam der Polizeiinspektion Neuwied.

