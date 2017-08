Alsdorf (ots) - Die beiden unfallbeteiligten Pkw befahren am Freitag, 04.08.2017, gegen 17:50 Uhr, hintereinander die L280 aus Richtung Daaden kommend in Richtung Alsdorf. Auf der kurvenreichen Strecke setzt der Unfallverursacher vor einer unübersichtlichen Kurve trotz Gegenverkehrs zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu verhindern leitet der Fahrzeugführer, welcher überholt wird eine Vollbremsung ein. Hierdurch verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach links von der Fahrbahn ab gegen eine Schutzplanke. Von dieser wird er abgewiesen und schleudert über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Abhang. Hier kommt sein Fahrzeug zum Stillstand. Glücklicherweise wird der Fahrzeugführer bei dem Unfall nur leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 EUR. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen schwarzen Audi mit SI Zulassung und einem S in den nachfolgenden Buchstaben sowie einer dreistelligen Zahl handeln. Die Polizei Betzdorf hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 02741 926-0 oder per Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell