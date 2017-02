POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch

Asbach (ots) - Am Donnerstag, in der Zeit von 13:00 bis 20:00 Uhr, wurde in ein Haus in der Straße "Auf dem Mergel" in Asbach eingebrochen. Durch das Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür drangen unbekannte Täter in das Haus ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell