POL-PDNR: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Windhagen (ots) - Am Mittwoch,01.02.2017, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 19:45 Uhr, wurde versucht, in ein Einfamilienhaus in der Stockhausener Straße in Windhagen einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter versuchten die frei einzusehende Hauseingangstür aufzuhebeln. Es blieb jedoch nur beim Versuch. Möglicherweise schlugen die zwei im Haus befindlichen Hunde an, so dass die Täter daraufhin flüchteten. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell