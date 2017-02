POL-PDNR: Firmeneinbruch

Oberhonnefeld-Gierend (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (31.01./01.02.2017) wurde in eine Firma in der Straße "Auf dem Höhchen" eingebrochen. Unbekannte Täter drangen durch das Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in das Gebäude ein und durchsuchten alle Räume. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell