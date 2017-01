POL-PDNR: Zwei Gaststätteneinbrüche - aufgebrochene Geldspielautomaten

Unkel/Erpel (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (31.01.2017) wurde jeweils in der Siebengebirgsstraße (Unkel, Bahnhof) und in der Kölner Straße (Erpel) eine Gaststätte aufgebrochen. Der oder die Täter hatten es auf die Münzbehälter in den Geldspielautomaten abgesehen. In beiden Gaststätten wurden jeweils zwei solcher Automaten brachial aufgebrochen und "geleert". Außerdem verschwand noch Wechselgeld und in der Erpeler Gaststätte wurden die Bierhähne geöffnet, so dass ca. 160 Liter Bier im Ausguss abliefen. Die Tatzeit kann jeweils auf nach 03.00 Uhr eingeschränkt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Linz (Tel: 02644/943-0 oder e-mail: pilinz@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell