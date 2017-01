POL-PDNR: Brand eines Wohnwagens in Wickhausen, Grubenstraße

Wohnwagen und Carport abgebrannt Bild-Infos Download

Altenkirchen (ots) - Am heutigen Morgen, 05:10 Uhr, wurde hiesige Dienststelle von der Rettungsleitstelle Montabaur über den Brand eines Wohnwagens in Wickhausen informiert. Der Wohnwagen und das Carport waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte fast völlig abgebrannt und abgelöscht. Zur Brandursache kann derzeit noch nichts gesagt werden, die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe beträgt ca. 11.000,-EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell