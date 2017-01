POL-PDNR: Neuwied Heddesdorf - Handtaschenraub

Neuwied (ots) - Am Montag, den 23.01.2017, kam es um 11:45 Uhr auf dem Parkplatz am Ringmarkt, im Raiffeisenring in Neuwied, zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 80-jährigen Neuwiederin. Ein junger männlicher Täter mit Mütze, soll der Seniorin im Vorbeigehen die schwarze Leder-Handtasche entrissen haben. Dabei fielen die Einkäufe der Seniorin zu Boden und der Täter flüchtete fußläufig, mit der Handtasche, in Richtung Raiffeisenhof. Die Polizei Neuwied sucht nun Zeugen, die die Tat selbst, den flüchteten Täter oder eine verdächtige Person beim Ringmarkt beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu der Tat geben können. Etwaige Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neuwied. Tel.: 02631-878-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell