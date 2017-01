POL-PDNR: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof

Wissen (ots) - Am gestrigen Abend kam es im Bereich des Bahnhofes in Wissen zu einer Auseinandersetzung zwischen einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher bzw. Heranwachsender im Alter zwischen 17-20 Jahren. Ursächlich hierfür soll ein Streit um eine Zigarette gewesen sein, in dessen Verlauf es zu einem Handgemenge und Schlägen kam. Ein 20Jähriger habe dabei ein Messer in der Hand gehalten haben, welches aber nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht eingesetzt wurde. Er erlitt oberflächliche Verletzungen.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Wissen unter Telefon 02742/9350 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell