POL-PDNR: Einbruch in 2 Gebäuden der Telekom

Neuwied (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag, 19.01. auf Freitag, 20.01.17 über ein eingeschlagenes Fenster in Gebäudekomplexe der Telekom in Neuwied ein. Im ersten Gebäudeteil wurde offensichtlich nichts entwendet. Über ein weiteres, eingeschlagenes Fenster gelangte man in den zweiten Gebäudekomplex, der u.a. an die IHK Koblenz vermietet ist. Hier wurden, auf der Suche nach Bargeld, diverse Türen und Fenster sowie Mobiliar mit brachialer Gewalt zerstört. Es entstand ein hoher Sachschaden von ca. 20.000 EUR. Die unbekannten Täter erbeuteten einen niedrigen 3-stelligen Bargeldbetrag. Hinweis bitte an: kineuwied@polizei.rlp.de oder unter der 02631/8780

