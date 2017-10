POL-PPMZ: Wegen Dunkelheit und Regen im Gleisbett gelandet

Mainz-Bretzenheim (ots) - Montag, 09.10.2017, 20:15 Uhr:

Am Montagabend wurde der Polizei ein Pkw im Gleisbett Am Wildgraben gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine ältere Dame (80 Jahre) aus Unachtsamkeit von der Oberen Zahlbacher Straße in das Gleisbett am Wildgraben eingebogen war, anstatt auf die parallel verlaufende Fahrbahn. Sie habe die Fahrbahn auf Grund des Regens und der Dunkelheit nicht richtig erkannt, gab sie an. Ihre beiden Beifahrerinnen bestätigen dies. Der PKW wurde durch den hinzugezogenen Abschleppdienst unbeschadet aus dem Gleisbett gehoben. Die Dame setzte ihre Fahrt fort. Am Gleis(-bett) ist nach Angaben des vor Ort gekommenen Verkehrsmeisters kein Schaden entstanden.

