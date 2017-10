POL-PPMZ: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Nackenheim

Oppenheim (ots) - Am 09.10.2017, gg. 23.30 Uhr versuchte ein zur Zeit unbekannter Täter in das Haus einer 86-jährigen Frau in der Nackenheimer Weinbergstraße einzubrechen. Er wurde bei der Tathandlung gestört und konnte entkommen. Er hinterließ einen materiellen Schaden (eingeschlagene Fenster- und Türscheibe) von ca. 1500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-933100.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133-933100

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell