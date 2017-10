POL-PPMZ: Trotz Anwesenheit der Bewohnerin stahl ein Einbrecher Schmuck

Mainz-Oberstadt (ots) - Montag, 09.10.2017, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr:

Ein unbekannter Täter hatte ein auf Kipp stehendes Fenster genutzt, um in eine Wohnung einzusteigen und Schmuck zu entwenden. Während sich die Seniorin in der Küche ihrer Erdgeschoßwohnung aufhielt, sah der Täter das zur Straße gelegene Schlafzimmerfenster des Mehrfamilienhaus in der Lindenschmitstraße (unterhalb der Uniklinik), griff hindurch und entriegelte es. Dann stieg er ein, durchsuchte vorsichtig das Schlafzimmer und entwendete die Schmuckschatulle der Seniorin. Möglicherweise bemerkte der Täter die Anwesenheit der Seniorin und sah von einer weiteren Wohnungsdurchsuchung ab. Er flüchtete auch wieder durch das Fenster.

Der Bewohnerin fiel der Einbruch erst auf, als sie das offene Fenster und die fehlende Schatulle bemerkte.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3080

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell