POL-PPMZ: Sachbeschädigung an zwei geparkten Pkw in Bodenheim

Oppenheim (ots) - Am 07.10.2017, gegen 22.45 Uhr kam es in Bodenheim, Kapellenstraße zu Sachbeschädigungen an zwei hintereinander geparkten Pkw Opel Combo und Peugeot 206 zweier 42 und 54 Jahre alten Bodenheimer Anwohner. Zur Tatzeit wurden die jeweiligen linken Außenspiegel durch unbekannte Täter abgetreten bzw. beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro. Auch in diesem Fall erbittet die Polizei in Oppenheim unter der 06133-933100 Hinweise zu den Tätern.

