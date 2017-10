POL-PPMZ: 14 Handys gestohlen - Zeugen gesucht

Mainz (ots) - Sonntag, 08.10.2017, 00:27 Uhr:

In der Nacht zum Sonntag wurde in das Telekomgeschäft Am Brand eingebrochen. Der Täter öffnete zunächst gewaltsam die doppelflügelige Eingangstür und drang dann in das Geschäft ein. Dort riss er 14 Smartphones aus den Halterungen heraus und flüchtete mit den Geräten aus dem Laden. Die Tat hat nur 3 Minuten gedauert.

Durch den Einbruch löste der Täter einen Alarm aus, der direkt bei dem Leitstellenservice der Telekom auflief. Die dortigen Mitarbeiter konnten die Tat in Echtzeit sehen und beschrieben den Täter wie folgt:

-Jeans

-schwarze Jacke

-schwarze Schirmmütze

-helle Schuhe

-Umhängetasche

-kräftige Statur

Die Polizei sucht Zeugen, denen am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr Am Brand etwas aufgefallen ist. Insbesondere die Flucht des Täters könnte von jemandem beobachtet worden sein.

Hinweise bitte an die Kripo Mainz: 06131 - 65 3633

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3080

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell