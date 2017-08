POL-PPMZ: Diebstahl hochwertiger Brillen

Mainz (ots) - Samstag, 05.08.2017, 14:30 Uhr, bis 16:00 Uhr:

Einem in der Augustinergasse ansässigen Optiker wurden am Samstagnachmittag zwei Brillengestelle im Wert von 778 Euro entwendet. Während der Tatzeit herrschte reger Kundenverkehr, überwiegend von Stammkunden. Der Angestellten des Optikers fielen jedoch zwei Männer auf, die bereits Ende Juli im Geschäft waren. Auch nach dem damaligen Geschäftsbesuch fehlten zwei Brillen im Wert von 588 Euro. Beide Männer wurden als etwa 50 bis 60 Jahren mit osteuropäischem Aussehen beschrieben. Einer der beiden sei schlank und etwa 1,78 Meter groß gewesen und hatte dünne halblange graue Haare. Der andere sei etwas fülliger und circa 1,75 Meter groß gewesen, hatte eine Halbglatze und an den Seiten kurze graue Haare. Dazu waren beide Personen Brillenträger. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 1, Weißliliengasse, Telefon: 06131-654110.

