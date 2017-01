POL-PPMZ: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Klein-Winternheim/Jugenheim (ots) - Klein-Winternheim, Montag, 30.01.2017, 16:00 Uhr bis 20:15 Uhr Unbekannte Täter hebelten im rückwärtigen Bereich die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Stielgasse auf. Im Inneren durchsuchten die Täter alle Räume und entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Jugenheim, Montag, 30.01.2017, 09:45 Uhr bis 20:30 Uhr Auch in Jugenheim in der Schulstraße kam es zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise auf das komplett umzäunte Grundstück und hebelten ebenfalls im rückwärtigen Bereich die Terrassentür auf. Die Täter durchwühlten alle Räume und entwendeten Bargeld und diversen Goldschmuck.

Die genaue Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlgutes werden noch ermittelt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633

