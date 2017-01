POL-PPMZ: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilien- und Einfamilienhaus

Mainz/Stadecken-Elsheim (ots) - Mainz, Samstag, 28.01.2017, 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr Im Laufe des Samstages versuchten unbekannte Täter eine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Um die Mittagszeit wurden von verschiedenen Nachbarn zwei nicht zum Haus gehörende weibliche, türkisch aussehende Frauen bemerkt.

Stadecken-Elsheim, Sonntag, 29.01.2017, 16:20 Uhr Ebenfalls versuchten unbekannte Täter im rückwärtigen Gartenbereich eines Einfamilienhauses in der Schubertstraße die Terrassentür aufzuhebeln. Auch dies gelang ihnen nicht, so dass es beim Versuch blieb.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633

