POL-PPMZ: Aufmerksame Zeugin entlarvt Autoeinbrecher

Mainz (ots) - Freitag, 27.01.2017, 14:00 Uhr bis Samstag, 28.01.2017, 00:55 Uhr

In der Nacht zum Samstag hörte eine aufmerksame Zeugin ein Klirren außerhalb ihrer Wohnung in der Ricarda-Huch-Straße. Als diese aus dem Fenster schaute, sah sie eine männliche Person die bei einem parkenden Fahrzeug eine Fensterscheibe einschlug. Daraufhin rief die Zeugin umgehend die Polizei, die den Einbrecher vor Ort stellen und festnehmen konnten. Im Fahrzeug des Beschuldigten konnten mehrere Gegenstände, fremde Fahrzeugpapiere und ein Messgerät aufgefunden werden. Zeitgleich wurde ein weiterer Einbruch in ein Firmenfahrzeug gemeldet. Aus diesem wurden ein Bosch Laser-Entfernungsmessgerät, ein Kabeldetektor und ein mobiles TomTom-Navigationsgerät entwendet. Es ist davon auszugehen, dass es sich hier um den gleichen Täter handelte.

