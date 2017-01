POL-PPMZ: Körperverletzung, 55130 Mainz

Mainz (ots) - Am Samstag, 28.01.2017 gegen 17.40 Uhr kam es im Heiligkreuzweg zwischen zwei Hundebesitzern zu einer körperlichen Auseinandersetzung nachdem sich die beiden Hunde miteinander angelegt haben. Ein 33jähriger Hundebesitzer beschuldigte den 67jährigen Hundebesitzer, dass er seine Leine zu lang gelassen habe und dies der Grund für die Auseinandersetzung der Hunde war. Bei diesem verbalen Streit schlug der 33jährige dem 67jährigen mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser zu Boden fiel und sich verletzte. Der 67jährige wurde in die Universitätsmedizin eingeliefert. Die Schwere der Verletzungen steht noch nicht fest. Die Hunde trugen keine Verletzungen davon.

