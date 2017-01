POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz (ots) - Mittwoch, 25.01.2017, 19:45 Uhr Die Bewohner eines Hauses in Mainz-Laubenheim verlassen am frühen Abend für ca. 2 Stunden ihr Haus. Bei der Rückkehr stellen sie fest, dass die Balkontür offen stand und die Kette der Hauseingangstür von innen eingehängt war. In der Wohnung sind alle Schränke durchwühlt. Die genaue Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlgutes werden noch ermittelt.

